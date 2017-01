Ragnar Klavan ja Liverpool tegid pühapäeva õhtul Manchester Unitediga 1:1 viigi. Seda, et Eesti jalgpallur saab osa nii suurest mängust, on endiselt raske uskuda.

Ragnar on sel hooajal järjepanu pidanud oma karjääri suurimaid ja tähtsamaid mänge. Vaat et iga järgmine lööb eelmise üle. Manchester Unitedi vastu Old Traffordil pallimine jääb vähemalt sel hooajal ilmselt suurimaks. Välja arvatud juhul, kui Liverpool hooaja viimastes voorudes tiitli peale võitlema peaks ning Klavan endiselt 90-minuti-mees oleks. (Loodame!)

Unitedi vastu näitas Raku suures plaanis sellist mängu, nagu me viimasel ajal temalt ootama oleme õppinud. Rahumeelne, kindel, riske mitte võttev. Kui Klavani keskkaitsepartner Dejan Lovren näitab aeg-ajalt, et võib oma kuumaverelisuse tõttu tobedatesse olukordadesse sattuda, siis Klavani puhul seda muret ei ole. Ei olnud ka Unitedi mängus.

Ainsaks väikeseks murekohaks, mis lisaks Old Traffordile on viimase paari nädala jooksul ka teistel staadionitel välja tulnud, on Klavani eksimused kaitses. Olgugi et Unitedi vastu tema kõrge palli lennu valesti hindamine õnneks väravat ei maksnud, siis teist mängu järjest küllaltki halva väljanägemisega error Viljandi mehe aktsiaid Jürgen Kloppi silmis ilmselt ei tõsta. Mõlemad viimaste mängude eksimused on tulnud olukordades, kus Klavanil on olnud vaja tegutseda kiiresti ning jõuliselt - naljaga pooleks võib öelda, et jääb mulje, nagu Klavani muidu stoilise rahulikkuse kõrval oleks tal end raske vajadusel teravamaks lülitada.

Kokkuvõtteks ei saa aga mõistagi öelda, et Klavan oleks suures derbimängus platsil halvasti silma paistnud - vastupidi, suures plaanis sai ta väga kenasti Zlatan Ibrahimovici ja teiste ründeohu likvideerimisega hakkama. Väravaolukorras jäi ta ehk pisut eikellegimaale, kuid olukord oli niivõrd kentsakas, et keeruline oleks seal olnud igaühel.

Hea on näha, et suured mängud ei vii Rakut rivist välja. Ei ole kunagi viinud ka. Ja nii peabki mängima, kui oled maailma jalgpalli absoluutses tipus.