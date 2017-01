Eurospordi veebisait tõi välja kolm jalgpallurit, kelle võib Liverpooli peatreener Jürgen Klopp juba jaanuaris meeskonna tugevdamiseks osta.

Virgil van Dijk

Kuna Liverpool on lasknud endale lähirivaalidest märksa enam väravaid lüüa - 20 mänguga kokku 23 väravat -, oleks loogiline, et esmajoones otsitakse tugevdust kaitseliini. Selle hooaja komeeti, Southamptoni keskkaitsjat Virgil van Dijki on jõutud juba seostada kõigi Inglise esikuuiku meeskondadega. Eurosport pakub, et 25-aastane Hollandi koondislane võiks Liverpoolis koos Joel Matipiga moodustada fantastilise keskkaitsepaari pikkadeks aastateks.

Joe Hart AFP

Joe Hart

Kuna suvel ostetud puurilukk Loris Karius on olnud tänavuse Premier League`i hooaja üks suuremaid ebaõnnestujaid, vajaks Liverpool uut väravavahti. Eurospordi arvates pole Liverpoolil olnud Pepe Reina lahkumisest alates ühtegi tipptasemel puurivahti ning Inglismaa koondislane Joe Hart poleks sugugi paha täiendus. 29-aastane Manchester City mängumees, kes on hetkel laenul Serie A-s Torino klubis, on ühtlasi Inglise kõrgliiga üks kogenumaid väravavahte 266 mänguga.

Javier Hernandez AFP

Javier Hernandez

Kuna Daniel Sturridge on taas vigastatud, oleks Javier Hernandez Liverpooli ründeliini jaoks väga hea täiendus. Kuigi esinumbriks jääks endiselt Roberto Firmino, oleks Hernandez belglase Divock Origi kõrval vajalik varumees. Mehhiko koondislane tõestas Manchester Unitedis veedetud ajaga, et oskab Premeir League`is vahetusest sekkudes väravaid lüüa. Kolmel hooajal järjest skooris mehhiklane üle kümne värava, kuigi sai enamasti platsile alles vahetusest ja käis neil hooaegadel väljakul vastavalt 27, 28 ja 22 korda.