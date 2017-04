Koeman: Liverpooliga oli märksa raskem mängida kui Manchester Unitediga

Eile õhtul Inglise jalgpalliliigas Manchester Unitedi vastu lisaminutitel võidu käest andnud FC Evertoni peatreeneri Ronald Koemani sõnul oli nende eelmine kohtumine Liverpooliga märksa raskem.

Everton kaotas kolm päeva enne Old Traffordile sõitu Merseyside`i derbil Liverpoolile 1:3. Koeman tunnistas eilse 1:1 viigimängu järel, et nad tundsid end ManU vastu märksa kindlamalt kui Liverpooli vastu.

"Täiesti erinev süsteem, erinev pressing, Tundsin end märksa kindlamalt kui Liverpooli pressi all," sõnas Koeman, vahendab football365.com.

"United on tugev, neil on individuaalselt võimekad mängijad, kuid see ei ole meeskond, kes hakkab avavilest peale pressima, pressima, pressima. Neil on hoopis teine süsteem ja kuigi neil on väga head mängijad, antakse sulle platsil rohkem aega ja sa saad rohkem palliga mängida," võrdles hollandlane Unitedit ja Liverpooli.

Premier League`is kolmandal kohal asuv Ragnar Klavani koduklubi Liverpool võtab täna õhtul (meie aja järgi kell 22) koduväljakul vastu Bournemouthi.