Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi argentiinlasest ründaja Erik Lamela on väidetavalt perekondlikel põhjustel kodumaale naasmas.

Lamela pole puusavigastuse tõttu väljakul käinud alates oktoobrist. The Suni teatel lubati tal eelmisel kuul Argentinas käia, sest tema perekonna koer suri.

Sellest ajast peale on spekuleeritud, et Lamelat vaevab koduigatsus, kuigi klubi ja mängija ise on koerajutu ümber lükanud. Neljapäevased uudised Argentinast räägivad aga, et Lamela on hooaja lõpus naasmas oma esimese koduklubi River Plate'i juurde.

Raadiokanali Radio La Red andmetel on kaks klubi juba läbirääkimisi alustanud, et diil mõne kuu pärast teoks teha. 24-aastane Lamela mängis River Plate'is enne 2011. aastal AS Romaga liitumist.

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino kinnitas eelmisel nädalal, et Lamela on endiselt Londonis jätkamisest huvitatud.

"Kunagi ei tea, kust sellised kuuldused pärinevad, aga ta on õnnelik ning me oleme iga päev ühenduses. Ta on siin keskendunud. Ta kannatab palju, kuna talle meeldib mängida ja platsil olla. Kuulujutud ei tulnud talle just kasuks. Me soovitasime tal olla fokusseeritud ja paraneda nii kiiresti kui võimalik," rääkis Pochettino.

Lamela sõlmis 2013. aasta suvel Tottenhamiga viieastase lepingu ehk peaks selle järgi Inglismaal pallima 2018. aastani. Sügisel levisid kuuldused, et ta soovib lepingut pikendada ning oma praeguse 60 000-naelase nädalapalga kahega korrutada, kuid vigastada saamise järel pole see enam Inglise meedias jutuks tulnud.