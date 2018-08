Klubivahetuse jutud said hoogu juurde: Chelsea väravavaht ei ilmunud treeningule

The Telegraphi andmetel pidi 26-aastane Courtois täna õhtul kell 16 liituma Chelsea treeninguga, kuid belglane ei ilmunud kohale. Küll olid aga treeningul MMi järel pikema puhkuse saanud Gary Cahill, Eden Hazard, N’Golo Kante, Michy Batshuayi ja Olivier Giroud.

Courtois pole teinud saladust, et tahaks liituda Madridi Realiga, sest tema abikaasa koos kahe lapsega elavad Madridis.

Chelsea uus peatreener Maurizio Sarri on mõista andnud, et soovib klubis näha vaid mängijaid, kes on klubile 100%-liselt keskendunud .

Chelsea`l tuleks ilmselt Courtoisi lahkumise korral palgata esiliigasse kukkunud Stoke City puurivaht Jack Butland, kes võiks maksma minna umbes 25 miljonit naela.

Chelsea avamäng Premier League`is on juba sel laupäeval Huddersfield Towni vastu.