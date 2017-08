Kloppi suhtumine mängijateturul kaubeldes: kõik või mitte midagi!

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et tal pole sel suvel mängijateturul kaubeldes välja mõeldud plaani "B"-d või "C"-d, kui ta oma soovitud mängijaid kätte ei saa.

Ragnar Klavani koduklubi on seni meeskonda täiendanud endise Chelsea ründaja Dominic Solanke ja Hull City vasakkaitsja Andrew Robertsoniga, 42 miljoni euroga osteti AS Romalt ka ääreründaja Mohamed Salah.

Kuuldavasti on Liverpooli sihikul Saksa hõbedameeskonna RB Leipzigi poolkaitsja Naby Keita ja Southamptoni keskkaitsja Virgil van Dijk. Esimese puhul teatas Bundesliga klubi, et mees pole müügiks ning teise puhul kaebas Southampton alaliitu, et Liverpool on pallurile ebaseadluslikult lähenenud.

Klopp ei ole varuvariantidele mõelnud. "Kui me toome mängijaid, siis me toome nad sellepärast, et me tahame neid. Mina näen seda niimoodi," ütles ta eilsel Watfordi ja Liverpooli mängu eelsel pressikonverentsil. "Meil ei ole plaan B-d, C-d või mida iganes. Mängijad, keda ma toon, kuuluvad plaani A juurde. Ma ei osta mängijat lihtsalt ostmise pärast."