Liverpooli teisipäevaõhtust kohtumist Stoke Cityga oli vaatama tulnud ka Manchester City peatreener Pep Guardiola, kes küll ilmselt üritas paksu mantli ja suure soni abil märkamatuks jääda, kuid siiski telekaamerate poolt tribüünil üles leiti.

Manchester City ja Liverpool lähevad vastamisi vana-aastaõhtul ning kõigi eelduste kohaselt oli Guardiola mängul selleks, et Liverpooli tugevaid ja nõrku kohti oma silmaga jälgida.

Liverpooli peatreenerilt Jürgen Kloppilt päriti matšijärgsel pressikonverentsil mõistagi ka Guardiola mängul viibimise kohta ning sakslane tunnistas, et tema pole tänavu mitte ühtegi City kohtumist kohapealt vaadanud.

"Ma tõesti ei tea, mida ta vaatama tuli. Äkki tahtis ta lihtsalt ilusat jalgpalli vaadata?" naeris Klopp.

"Mäng on 31. detsembril, nii et ükskõik, mida ma ka täna ütlen, matši võitmisele see kaasa ei aita. Küll võivad minu sõnad olukorra meie jaoks keerulisemaks teha, nii et ma parem panen oma suu kinni!"