Klopp viib Liverpooli Wembley'le, kus tal on ainult halbu mälestusi

Inglismaa jalgpallimeistrivõistluste 9. vooru keskses kohtumises lähevad pühapäeval vastamisi Tottenham ja Liverpool. Kuna Tottenhami koduareen White Hart Lane ei ole praegu kasutuskõlblik, siis mängib Londonis asuv tiim riigi esindusstaadionil Wembley'l.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi jaoks ei ole Wembley seni kõige rõõmsamaks võistluspaigaks aga olnud. 2013. aastal kaotas ta Dortmundi Borussia juhendajana seal Meistrite liiga finaalis Müncheni Bayernile.

2016. aasta 28. veebruaril pidi Klopp taas Wembley'l toimunud finaalis vastu võtma kaotuse, kui Liverpool jäi Inglismaa liigakarika esikohamängus alla Manchester City'le. Toonase kohtumise saatuse otsustas 1:1 lõppenud mängu järel penaltiseeria, mille võitis ManCity 3:1.

“Ma ei ole Wembley'l kunagi Tottenhami vastu mänginud. Seega on olukord ehk erinev,“ rääkis Klopp PA Spordi vahendusel.

“Saan öelda, et minu meeskonnad on nendes kohtumistes näidanud alati head mängu. Seetõttu ei tunne ma end halvasti, kui näen Wembley't,“ lisas Klopp.

Sel hooajal on end paremast küljest näidanud Tottenham, kes hoiab Premier League'is 17 punktiga 3. kohta. Liverpool on 13 silmaga alles 8. positsioonil. Ka Meistrite liigas on Tottenham olnud paremas hoos. Viimati sai aga ka Liverpool punni eest, kui Meistrite liigas alistati Maribor koguni 7:0.