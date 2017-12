Klopp vihjas: Klavan võib maailma kalleima kaitsja tuleku järel algkoosseisu jääda

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tõdes Sky Sportsile antud intervjuus, et hoolimata oma 84 miljoni eurosest hinnasildist ei pruugi Virgil van Dijk meeskonnas kohe algkoosseisu pääseda.

Liverpooli suurostust saab 1. jaanuaril tiimiga liitumise järel jalgpalliajaloo kalleim kaitsemängija, ent see talle kohta algrivistuses ei garanteeri.

"Kvaliteet - see on see, miks me ta ostsime, miks me temast huvitatud olime," selgitas Klopp. "Praegu on temast veel raske rääkida, sest ta on tehniliselt veel Southamptoni mängija. Mõistagi vaatavad inimesed tema hinnasilti, aga minu jaoks ei ole see määrav - hinna määrab turg, mitte meie ise. Liverpooli fännide jaoks peaks esimene asi olema tema hinna unustamine."

Kloppi sõnul ei pruugigi hollandlane kohe algrivistusse pääseda - esimene võimalus selleks tekib jaanuari esimestel päevadel FA karikamängus Evertoniga. "Tal ei olnud sugugi kõige parem hooaja esimene pool ning enne seda oli ta pikalt vigastatud. Lisaks on ta pikk mängija - pikematel meestel läheb uude meeskonda sisse harjumisega sageli pisut kauem aega. Seega on tal mängurütmi vaja - meil on praegu tegelikult keskkaitsjate positsioonil kvaliteeti küllaga, seega ei pea me kiirustama."

Viimastes mängudes on Liverpooli keskkaitses algrivistuses alustanud Ragnar Klavan, kes on olnud nii Joel Matipi kui Dejan Lovreni kõrval.