Klopp vihjas, kes pääseb homme Salahi asemel algkoosseisu

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp avaldas, et homses Premier League`i mängus Evertoniga võib vigastatud Mohamed Salahi asemel algkoosseisu pääseda ründaja Danny Ings.

Lisaks kolmapäeval Meistrite liiga mängus vigastada saanud Salahile jäävad Liverpoolil traumade tõttu eemale kaitsemängijad Joe Gomez ja Joel Matip ning poolkaitsjad Adam Lallana ja Emre Can.

Salahi vigastust kommenteerides ütles Klopp: "23 tundi on veel aega, vaatame, mis saab. Kuid me ei saada Mo`d iga hinna eest platsile pelgalt seetõttu, et tegemist on derbimänguga. See pole lihtsalt võimalik."

"Ma arvan, et ka meie toetajad ei taha seda. Kui tema suhtes on kahtlus, siis ta ei mängi," lisas Klopp ja vihjas Danny Ingsi algkoosseisu pääsemisele: "Jumal tänatud, et Danny on meiega ja heas vormis. Ma ei hakka garanteerima, et ta alustab, aga tema olukord ei tundu sugugi paha."

Ragnar Klavani seisundi kohta Klopp tänasel pressikonverentsil ei rääkinud. Evertoni ja Liverpooli matš algab homme kell 14.30.