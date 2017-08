Klopp vihjas, et Liverpool rohkem mängijaid see suvi enam ei soeta

FC Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on väga rahul hooajaeelsete kohtumiste tulemustega ning vihjas, et arvatavasti meeskond enam rohkem täiendusi ei vajagi.

Liverpool võitis eile viimases sõpruskohtumises enne hooaja algust Bilbao Athleticut 3:1. Jala said valgeks ka noored Ben Woodburn ja Dominic Solanke, kes peale kohtumist peatreenerilt palju kiidusõnu said. Kloppi sõnul võivad nad tuleval hooajal olla ka tähtsad mängijad esindusmeeskonnas.

"See ettevalmistus periood on toonud meile palju uusi mängijaid. Alberto Moreno on ka saja protsendiliselt tagasi, mis on väga tore peale väga rasket aastat," ütles sakslane Moreno kohta, kes vahepeal oli klubi plaanidest täielikult välja kirjutatud.

Kloppi sõnul on tuleval hooajal näha James Milnerit hoopis keskväljal ning seetõttu sinna pole täiendusi vaja. Kuid siiski ta tõdes, et 31. augustini, kui üleminekuaken sulgub, vaadatakse ringi maailmas, sest meeskonna nõrgaks lüliks on just kaitse, kuhu Klopp peaks täiendusi leidma.