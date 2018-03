Klopp vihjas, et Klavan ei pääse ka homme väljakule

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp andis selgelt mõista, et ta saadab homme FC Portoga kordusmänguks väljakule kõik oma terved põhimehed.

Kuigi Liverpool võitis Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus võõrsil Portot koguni 5:0, ei kavatse Klopp homme Anfieldil vahetusmeestele võimalust anda.

"Rotatsiooni, sel viisil nagu teie ette kujutate, ei tule. Me austame Portot ja seda võistlussarja liiga palju, et põhimängijatele puhkust anda," kinnitas Klopp pressikonverentsi, vahendab Liverpool Echo.

"Ma ei tea veel meie algkoosseisu, sest mul pole seda lihtsalt vaja. Homme hommikul on väike taktikaline treening ja siis selgub koosseis," lisas sakslane.

Juba laupäeval seisab Liverpoolil ees tähtis Inglise meistriliiga mäng Manchester Unitediga ning Klopp vihjas, et ka Old Traffordile minnakse põhimeestega. "Vahest teen ühe vahetuse või siis kaks või kolm, kuid seda vaid selleks, et mäng võita," sõnas Klopp. "Meil on väga oluline oma hea hoog säilitada."

Klavan mängis viimati Liverpooli eest jaanuari keskel.