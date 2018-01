Klopp tunnistas, et segadus penaltiga oli tema süü

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas pärast 3:0 võidumängu Huddersfield Towni üle, et ta unustas kohtumise eel täpsustada, kes peaks 11 meetri karistuslööki realiseerima.

78. minuti penalti, mis tegi seisuks 3:0, realiseeris lõpuks Mohamed Salah, seda aga pärast väikest vaidlust James Milneriga.

"Mulle meeldib, kui mängijad väljakul vaidlevad. See kõik oli tegelikult minu süü. Ma arvasin, et lööja on selge, kuid ilmselt ma jätsin ruumi interpretatsioonideks," teatas Klopp, vahendab Liverpool Echo.

Liverpool on tänavu penaltidega hädas olnud, sest eksinud on nii Milner, Salah kui Roberto Firmino.

Klopp selgitas ajakirjanikele ka rekordostu Virgil van Dijki ootamatut eemalejäämist. Hollandlasest keskkaitsja asemel alustas eile Joel Matipi kõrval Dejan Lovren.

"Virgilil oli väike füüsiline asi. Joel ja Dejan on tihti koos mänginud, see oli loogiline," rääkis sakslane.