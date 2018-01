Klopp: tegime kõik endast sõltuva, et Coutinho jääks

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et brasiillase Philippe Coutinho FC Barcelonasse siirdumine oli paratamatu.

Eile tuli ametlik teade, et alates 2012. aastast Liverpoolis mänginud Coutinho kolib 160 miljoni euro eest Barcelonasse.

"Pole saladus, et Coutinho soovis seda üleminekut alates mullu juulist, kui Barcelona esmakordselt tema vastu huvi üles näitas. Ta oli oma soovis järjekindel ning andis sellest teada minule, klubi juhtkonnale ja meeskonnakaaslastele," sõnas Klopp Liverpooli kodulehekülje vahendusel.

Kui suvel lükkas Liverpool kolm Barcelona pakkumist tagasi, siis nüüd lubas Inglismaa meistriliigas neljandal kohal asuv klubi brasiillasel Hispaaniasse siirduda.

"Võin Liverpooli toetajatele öelda, et andsime endast kõik, et Coutinho jääks, kuid ta oli oma tuleviku osas otsuse langetanud. See on ta unistus ja ma olen täiesti veendunud, et meil poleks õnnestunud tema meelt muuta. Raske südamega soovime talle kõike head," lisas Klopp.