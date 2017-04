Klopp teeb Liverpooli tänase võidu korral ajalugu

Klopp sai eelmisel hooajal oma esimeses Merseyside`i derbis Anfieldil 4:0 võidu, tänavu detsembris võitis aga Liverpool Evertoni võõrsil 1:0.

Liverpool ongi viimaste aastate derbisid kindlalt valitsenud. Näiteks Anfieldil, kus kohtutakse ka täna, pole Everton võidurõõmu maitsnud viimased 16 hooaega.

Liverpooli ja Evertoni mäng algab meie aja järgi kell 14.30.

Jurgen Klopp could become the first @LFC manager to win his first 3️⃣ #PL Merseyside derbies #LIVEVE pic.twitter.com/4U08v9w0VH

— Premier League (@premierleague) April 1, 2017