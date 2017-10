Klopp ründas Mourinho taktikat: Liverpool ei või sellist mängu endale lubada

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles pärast 0:0 viiki Manchester Unitediga, et nende meeskonna jaoks oleks Unitedi kasutatud kaitsetaktika olnud lubamatu.

"Ma arvan, et meie esitus oli väärt kolme punkti. Olime parem meeskond," märkis Klopp Sky Sportsile. "Tundus, et Man United tuli siia punkti järele ja selle nad ka said. Meie tahtsime kolme, kuid jäime ilma."

Ühtlasi tegi sakslane Unitedi peatreeneri Jose Mourinho kaitsele rõhutud taktika osas terava märkuse: "Ma olen kindel, et meie ei oleks täna tohtinud nii mängida, kuid Unitedi jaoks on see okei."

Mourinho ütles omalt poolt, et nende mängule jättis täna selge pitseri Marouane Fellaini, Michael Carricku ja Paul Pogba puudumine.

"Mul polnud kolme võimsat poolkaitsjat, kes oleks andnud kolmele ründavale mängijale vabadust. Minu ainus võimalus oli kasutada kiiruse abil üks-ühe vastu olukordi. Teine poolaeg meenutas malet, kuid paraku vastane ei teinud mängu lahtisemaks, mis oleks andnud meile kontrarünnakutel võimalusi," sõnas Mourinho.