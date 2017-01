Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas enne pühapäevast FA karikamängu Plymouthiga, et pärast rasket pühadeperioodi ootavad algkoosseisu kõigi eelduste kohaselt mitmed muudatused.

Tugevuselt neljanda liiga klubi Plymouthi vastu kavatseb Klopp oma küllaltki väsinud algkoosseisu roteerida. "See oleks loogiline. Ma olen kindel, et näeme platsil mitmeid värskeid jalgu," rääkis Klopp pressikonverentsil.

Sakslasest treeneri sõnul ei ole vigastusest taastuvad keskkaitsja Joel Matip ja poolkaitsja Philippe Coutinho veel pühapäeval valmis väljakule jooksma, kuid on endiselt hästi paranemas. Üks mees, keda väljakule võib oodata, on raskest põlvetraumast taastunud noor keskkaitsja Joe Gomez.

"See ei oleks väga suur üllatus, kui ta mängiks. Ta on treeningutel end heast küljest näidanud ning meie eest mängimine on tema jaoks järgmine samm," rääkis Klopp 19-aastase Gomeze kohta.

Puhkust peaksid pühapäevases matšis saama ka väravavaht Simon Mignolet ning säärevigastusega maadlev James Milner.

Suure tõenäosusega võib Kloppi sõnavõtust järeldada, et viimased viis mängu järjest algkoosseisus alustanud Ragnar Klavan saab pühapäeval puhkust.