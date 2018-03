Klopp peab homset mängu kolmapäevase Meistrite liiga veerandfinaaliga sama tähtsaks

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles tänasel pressikonverentsil, et homne Premier League`i kohtumine Crystal Palace`iga on sama oluline kui viie päeva pärast peetav Meistrite liiga veerandfinaal Manchester Cityga.

"Crystal Palace on hetkeseisuga meie jaoks kõige tähtsam mäng. Cityga kohtumine on ülioluline, kuid mitte hetkel. Crystal Palace`i vastu paneme kõik mängu, kogu intensiivsuse ja kontsentratsiooni," kinnitas Klopp, et läheb homsele mängule oma parima rivistusega.

"Nii Liverpooli mängijate kui treenerite jaoks on Meistrite liigasse kvalifitseerumine ülioluline. Ja need mõlemad eelseisvad mängud ongi sellega seotud - üks puudutab järgmist Meistrite hooaega ja teine tänavust. See ongi kogu erinevus. Mõlemad on meie jaoks ülitähtsad kohtumised," lisas sakslane.

Klopp andis mõista, et võib vigastatud paremkaitsja Joe Gomezi asemel juba homme kasutada traumast taastunud Nathaniel Clyne`i. "Clyney on valmis. Ta mängis koondisepausi ajal meie U23 meeskonna eest. Ta on heas vormis," sõnas Klopp.

Lisaks Gomezile on ainus puuduja poolkaitsja Emre Can, keda vaevab seljavigastus.

Hetkel kolmandal kohal asuv Liverpool kohtub Crystal Palace`iga võõrsil laupäeval meie aja järgi kell 14.30. Liverpooli lähirivaalidest võõrustab Manchester United (2. koht) homme Swansea Cityt, Chelsea (5.) võtab pühapäeval vastu Tottenhami (4.).

Premier League`i mängud 31. augustil:

Crystal Palace - Liverpool

West Ham - Southampton

Brighton - Leicester City

Manchester Utd - Swansea

Newcastle - Huddersfield

Watford - Bournemouth

West Bromwich - Burnley

Everton - Manchester City