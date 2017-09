Klopp on kindel, et Liverpool pidanuks saama penalti

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp leidis pärast 1:1 viigimängu Burnleyga pressikonverentsil, et tema meeskond vääris teisel poolajal penaltit.

"Kui [Dominic] Solanke latti lõi, pidanuksime me saama penalti. Olen selles kindel," viitas Klopp Mohamed Salah kukutamisele karistusalas 87. minutil, vahendab ajaleht Daily Express.

Sakslasest loots jäi mängupildiga rahule, kuid tulemuses on pettunud. "Ma pole õnnelik. Ma olen tulemuse pärast vihane, kuid esitusega rahul. See on meie süü. Olime domineerivad, fantastilise suhtumisega. Mängisime hästi, seitse muutust algkoosseisus olid sujuvad. Kuid üks värav... Kui sul on nii palju pealelööke, pole asi nende kaitses. Nende väravavaht tegi mõned suurepärased tõrjed," ütles Klopp.

Liverpooli hooaeg jätkub juba teisipäeval, kui Inglise liigakarika kolmandas ringis sõidetakse külla Leicester Cityle.