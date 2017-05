Klopp on enesekindel: Liverpooli mängijad tulevad viimase vooru pingega toime

FC Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp usub, et meeskond suudab Premier League`i viimases voorus alistada Middlesbrough ja kindlustada pääsu Meistrite liigasse.

"Liverpooli mängijad on mulle varem tõestanud, et on sellisteks pingelisteks olukordadeks valmis. Peame seda taas oma fännidele näitama," sõnas Klopp, kelle meeskond edestab otsustava mängu eel viiendal kohal asuvat Arsenali vaid punktiga. Meistrite liigasse pääsuks on vaja lõpetada just esinelikus.

Liverpooli boss tunnistab avameelselt, et hooaja eel ei piirdunud tema unistused pelgalt neljanda kohaga. "Ma ei teinud hooaja alguses endale piiranguid ega mõelnud, et vot see koht oleks okei. Hetkel on aga esinelik meie eesmärk ja läheme seda kohta jahtima," teatas sakslane.

Kui Manchester Cityl on viimase vooru eel kolmandana 75 punkti, siis Liverpoolil on 73 ja Arsenalil 72 silma. Tabeli kaks kõrgemat kohta on endale kindlustanud Chelsea (90 punkti) ja Tottenham (83p).

Kui Ragnar Klavani koduklubi võõrustab viimases voorus Middlesbrough`d, siis Manchester City mängib võõrsil Watfordiga ja Arsenal kodus Evertoniga.