Klopp: nii ei või lihtsalt kaitset mängida!

Liverpooli jalgpallimeeskond langes Inglismaa liigakarika sarjast välja juba esimese mänguga, kui võõrsil alistuti Leicester Cityle 0:2. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et sellise kaitsemänguga ongi raske edu saavutada.

"Selle mängu käiku on kerge selgitada. Olime avapoolajal märksa parem meeskond, mängisime head jalgpalli, kuid ei löönud väravat. Selline on jalgpall, paari momendi juures oli meil ka ebaõnne. Kuid nii nagu me lasime täna värvavaid lüüa, on väga raske. Oleksime pidanud lööma kolm," sõnas pettunud Klopp.

"Sellised väravad teevad mind lausa haigeks, seda on raske taluda. Esimene värav tuli nurgalöögijärgsest olukorrast, kui teine või lausa kolmas pall jäi lahti, teine tabamus lihtsa audi sisseviske järel. Me harjutame selliseid olukordi treeningutel pidevalt, kuid ilmselgelt jätame me mängu ajal midagi tegemata. Peame sellistes olukordades paremini kaitsma, nii lihtsalt ei või mängida," oli Klopp silmnähtavalt pettunud.

Liverpooli keskkaitsepaari moodustasid eile nooruke Joe Gomez ja Ragnar Klavan. Kui 20-aastane inglane sai Liverpool Echo`lt hindeks kaheksa, siis Klavan kuue. Kõige kesisema hinde teenisid aga keskväljamehed - Alex Oxlade-Chamberlain kõigest nelja ja kapten Jordan Henderson viie.