Klopp: meil ei ole Manchester City võitmiseks retsepti

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles kahe kaotuseta püsiva meeskonna lahingu eel, et ta ei tea, kuidas peab City võitmiseks mängima.

"Jah, me võitsime eelmisel hooajal Manchester Cityt kolm korda. Kuid ühegi mängu järel ei läinud me riietusruumi mõttega, et nüüd lõpuks me teame, kuidas neid võita," sõnas Klopp tänasel pressikonverentsil.

"City on väga muljetavaldav meeskond. Mul pole spetsiaalset retsepti, kuidas neid võita," lisas sakslane.

Enne pühapäevast põnevuskohtumist juhivad Liverpool ja Manchester City Premier League`i 19 punktiga, olles siiani loovutanud vaid kaks silma.