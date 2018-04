Klopp: me võiks kõik alasti trenni minna, aga ikka nähtaks vaid Salah'd

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp viskas järjekordsel meediakogunemisel enne järgmist mängu nalja oma hetke parima mängija Mohamed Salah üle, illustreerides vaimukalt, kui palju tähelepanu ta kaaslastelt endale võtab.

"Meil on tõeliselt hea punt ning kõik poisid naudivad seda tähelepanu, mis Mo'ga kaasas käib," rääkis Klopp. "Kui me alustasime treeningut enne Meistrite liiga mängu Man Cityga, ütlesin: "Läki kõik väljakule alasti, keegi ei saaks aru - nad vaatavad ainult Mo'd!""

"Nüüd me lähme Rooma. Ma ei usu, et seal tähelepanu väiksem oleks. Aga see on kõik okei."

Salah'le saab Meistrite liiga poolfinaal AS Romaga olema eriti tähendusrikas, sest just sellest klubist ta eelmisel suvel Liverpooli toodi ja sealt tema tähelend alguse sai.

Enne poolfinaali avamängu, mis toimub teisipäeval Liverpoolis, tuleb Ragnar Klavani koduklubil veel Premier League'i raames laupäeval külla sõita West Bromwich Albionile. Roomas toimub poolfinaali korduskohtumine kolmapäeval, 2. mail.