Klopp Matipi vigastuse taustal: olukord on halb, Klavan pole ka mänguvormis

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõnas, et tal on Joel Matipi vigastuse üle ülimalt kahju, sest ka alternatiividega on kitsas käes.

Matipi reis sai vigastada nädalavahetusel peetud liigamängus Crystal Palace'i vastu. Kamerunlane peab nüüd minema operatsioonile ning tema hooaeg on läbi.

"Sain sellest teada kaks päeva tagasi," selgitas Klopp Liverpoolfc.com-ile. "Mängu järel poleks keegi seda osanud pakkuda. Arvasime, et ta sai sinna pihta lihtsalt löögi. Joel ise ka tunnistas, et tal oli pisut valus, kuid asi ei tundunud väga hull, sest ta sai kõike teha."

Kloppi sõnul on praeguses hooaja faasis selline uudis laastav. "Olukord on eriti kehv, arvestades tausta - Joe Gomez on juba väljas, Ragnar Klavan ei ole mänguvormis (not fit) ja Emre Canil on samuti probleeme."

"Aga asjad on, nagu nad on. Joel on juba alustanud paranemist ja on uue hooaja ettevalmistuseks tagasi. See on hea. Praegu ei ole meil selle teadmisega aga palju teha, see pole väga lahe."

Homse Meistrite liiga veerandfinaali eelsel pressikonverentsil lisas Klopp, et Klavanit homme kindlasti platsil ei näe. "Emre Canil on väike võimalus, aga pigem jääb ta eemale. Klavan ei ole samuti trenni teinud ja ta jääb kindlasti eemale, peame olema mõistlikud. Kui siin ruumis on mõni keskkaitsja, olen valmis kõnelusteks!"