Klopp: ma ei taha treeneripingil surra

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei kavatse surmapäevani oma praeguses ametis püsida, vaid leiab, et ka elu väljaspool jalgpalli on piisavalt põnev.

50-aastane Klopp jagas mõtteid oma tulevikust Saksamaa Sky Newsiga. "On võimalik, et ma lõpetan karjääri varem, kui tavaliselt treenerid seda teevad. See on väga pingeline amet," rääkis sakslane.

"Ma ei taha treeneripingil surra. Pärast Liverpooli teen kindlasti aastase pausi - olen seda oma perekonnale lubanud."

Klopp sõlmis 2015. aastal Liverpooliga esialgu kolmeaastase lepingu, pikendades seda 2016. aastal veel kuue hooaja võrra. See tähendab, et lepingu järgi püsib ta Inglise klubi tüüri juures vähemalt 2022. aastani.