Klopp loodab veel paar suurostu teha: jalgpallurid on nagu autod

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peatreener Jürgen Klopp on enda sõnul saanud meeskonna kokku, kuid mängijaid, keda ta sooviks soetada veel jagub.

Klubi on sel suvel soetanud juba Mohamed Salahi AS Romast ning meeskonnaga liitus Londoni Chelseast ka Dominic Solanke.

Briti meedia väitel on Klopp huvitatud ka RB Leipzigi poolkaitsjast Naby Keitast, kuid klubi lükkas 74 miljoni eurose pakkumise tagasi.

"Hetkel meil on tegelt kõik mängijad olemas, kuid jalgpall on ikkagi äri," ütles Klopp. "Sa näed tänaval autot, millest sa oled terve elu unistanud ning ütled selle omanikule, et ma tahan selle ära osta. Kuid nad lükkavad su pakkumise tagasi."

"Nad ütlevad sulle, et osta sama auto aga teist värvi, kuid see pole ikka see, mida ma soovin. Samasugused asjad juhtuvad ka jalgpallis," lisas Klopp.

Sakslane ütles meediale, et klubi juhtkond toetab teda saja protsendiliselt ning selle taha ükski tehing ei jää. "Ma ei hakka neilt paluma, et ostame Ronaldo või mõne Barcelona mängija, kuid ma olen hetkeseisuga väga rahul."