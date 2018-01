Klopp loodab, et Klavan taasliitub Liverpooli treeningutega

Jürgen Klopp ja Ragnar Klavan AFP

Viirushaiguse tõttu Liverpooli jalgpallimeeskonna treeningutest eemal olnud Ragnar Klavan on saanud tervise korda ning peatreener Jürgen Klopp väljendas lootust, et eestlasest keskkaitsja on täna meeskonnaga koos harjutamas.