Klopp kritiseeris Salahit sukeldumise eest

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp pahandas oma staarmängija Mohamed Salahiga, kes teenis viimases liigakohtumises Chelsea vastu "sukeldumise" eest kollase kaardi.

Egiptlane üritas kohtunikult viga välja meelitada avapoolajal, kukkudes võitluses Gary Cahilliga. Klopp tunnistas, et ei taha oma meeste esituses sellist näitlemist näha.

"Ma arvan, et see oli sukeldumine, oli ju? Või ootas ta kontakti. Ma pole kindel, kuid ma ei taha selliseid asju näha ja me ei tee selliseid asju," rääkis Klopp Inglise meediale.

Sakslase sõnul võib selline simuleerimine palluritele hiljem valusalt kätte maksta, sest kohtunikud jätavad sel juhul ka tegelikud vead vilistamata.

Liverpool kaotas Chelsea`le 0:1.