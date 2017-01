Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles rahvusvahelise jalgpalliidu tehnilise direktori Marco van Basteni välja pakutud reformikava kohta, et see ei kõlba mitte kuskile.

Hollandi koondise endine ründetäht tahab jalgpallis teha suure revolutsiooni, olles välja pakkunud muu hulgas nii suluseisu kui penaltide kaotamise ning kollase kaardi asendamise ajakaristusega.

"Minu arvates ei vaja see suurepärane mäng reeglimuudatusi," sõnas Klopp reedel homse Swansea Cityga mängu pressikonverentsil. "Aga see, mida me teeme MMi finaalturniiri muudatusega (meeskondade arv tõuseb 48-ni - toim.), seab mängu ohtu."

Van Basteni pakutud uute reformide kohta ütles Klopp kurjalt: "Ma ei arva, et selliste reformide tegijad armastavad jalgpalli. Ta (Marco van Basten) võiks luua hoopis uue spordiala. Maailmas on palju väljakuid, kus seda mängida."