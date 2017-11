Klopp kritiseeris Inglismaa koondise peatreeneri valikuid

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei mõista, miks Inglismaa jalgpallimeeskonna peatreener Gareth Southgate jättis koondisest välja tema hoolealused Daniel Sturridge`i ja Alex Oxlade-Chamberlaini.

"See pole küll meie otsus, kuid kui Gareth Southgate nägi meie viimaseid mänge, siis peaks kõik kolm koondises olema,” pakkus Klopp, et lisaks 20-aastasele Joe Gomezile pidanuks kutse saama ka Sturridge ja Oxlade-Chamberlain.

"Nad mõlemad mängivad Premier League`is üsna regulaarselt. Danielil on olnud varem vigastustega probleeme, kuid ta on tervena alati koondisse saanud, sest teda hinnatakse ründajana. Kui ta (Southgate) arvab aga, et Inglismaal pole teda vaja, siis mina ei saa sinna midagi parata."

"Ox liitus alles hiljuti uue klubiga ja alguses kulub kohanemiseks alati aega. Minu arvates on ta meie juures pika sammu edasi astunud, kuid ma ei saa peatreenerile helistada ja öelda: "Palun, võtke ta." See ei käi nii," sõnas Klopp.

Inglismaal seisavad lähiajal ees sõprusmängud tippmeeskondade Saksamaa ja Brasiiliaga, keda võõrustatakse Wembley staadionil.