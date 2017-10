Klopp kiitis Klavanit: järgmise mängu eel tuleb mul peamurdmist

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles pärast 3:0 võidumängu Huddersfield Towni üle, et viimasel hetkel algkoosseisus platsile saadetud Ragnar Klavan sai kenasti hakkama.

Kuna algrivistuses alustama pidanud Dejan Lovren sai mängueelsel soojendusel vigastada, pidi väljakule jooksma algselt vahetusmeeste hulka arvatud Klavan.

"See oli tema (Klavan) jaoks raske," sõnas Klopp mängu järel, vahendab väljaanne This is Anfield.

"Kaks minutit enne matši ei ole vahetusmees sellises valmisolekus, et kohe platsile joosta ja me nägime, et Raggy vajas pisut aega, et mängu sisse elada. Kui ta aga sisse elas, tundus ta kindel. Järgmise mängu eel on igatahes peatreeneril mõttekoht (keda mängu panna) ja seda sõltumata sellest, kas Lovren on terve või mitte," lisas Klopp.

Tänane võit tõstis Liverpooli Inglismaa meistriliigas 16 punktiga kuuendale kohale. Esiviisku moodustavad Manchester City 28, Manchester United 23, Tottenham 20 ning Chelsea ja Arsenal 19 punktiga.

Järgmisel kolmapäeval võtab Liverpool Meistrite liigas vastu Maribori, keda võõrsil võideti koguni 7:0. Järgmine koduliiga mäng on eestlase koduklubil nädala pärast Londonis West Ham Unitediga.