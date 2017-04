Klopp kiitis Evertoni fänne: mind pole veel taksost ja pubist välja visatud

Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool kohtub täna Inglise meistriliigas linnarivaal FC Evertoniga. Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles derbimängu eel, et Liverpooli ja Evertoni vastasseis on väga erinev mõnest Saksamaa derbist.

"Evertoni fännid on mind Liverpoolis kenasti vastu võtnud. Kui ma olen takso võtnud ja taksojuhiks on Evertoni fänn, siis pole mind autost välja visatud," sõnas Klopp Sky Sportsile.

"Kui ma pubisse lähen, siis seal ümbritseb mind alati suur hulk Evertoni poolehoidjaid. Nad aktsepteerivad mind. Selline olukord on väga erinev Saksamaast - näiteks Schalke ja Dortmundi puhul," lisas sakslane. "Üldiselt mulle derbid väga meeldivad, sest see annab võimaluse tabeliseisu unustada, sest kaalul on märksa tähtsamad asjad."

Neljandal kohal asuvat Liverpooli ja kuuendat kohta jagavat Evertoni lahutab tänase mängu eel kuus punkti. Mäng algab Anfieldi staadionil meie aja järgi kell 14.30.