Klopp kaotas enesevalitsuse ja astus mängu ajal fänniga sõnavahetusse

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp oli eilsel pressikonverentsi sunnitud vabandama, et ta mängu ajal tema pihta karjunud fänniga sõnelusse astus.

"Ta karjus minu pihta kogu aeg. Vabandust, ma reageerisin ühe korra. Pean endale meelde tuletama, et olen siiski inimene, mitte professionaalne treener, kes peaks harjunud olema, et inimesed võivad öelda, mida tahavad," rääkis Klopp pärast 0:1 kaotust Premier League'i punasele laternale Swanseale.

"Ühel hetkel ma ütlesin: "Palun!" Mul ei olnud diktofoni nagu teil, seega keegi seda ei lindistanud ning keegi ei kuulnud, mida ta ütles. Sellega on korras. On, nagu on. Mul pole sellega probleemi."

"Mul oli lihtsalt moment, kus ma mõtlesin: "See on nüüd liig!" Ma ei ole kindel, kas me olime juba 0:1 taga, ma arvan, et olime, aga see polnud seisuga kuidagi seotud, vaid ületas lihtsalt piiri," lisas sakslasest loots.

"Ta tundis end päris hästi, sest keegi poleks saanud midagi teha. Ta oli heas positsioonis. Olen kindel, et ma pole esimene peatreener, kellega midagi sellist juhtub. Ma usun, et tal oli hooajapilet."

"See on minu süü samuti. Ma poleks tohtinud reageerida. Aga ma ei öelnud midagi halba. Näitasin vaid, et ma pole liiga õnnelik, et ta mulle kogu aeg midagi sellist ütleb."