Klopp jagas kiitussõnu ebaõnnesõdur Klavanile

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp sõitis koos mängijatega Hispaaniasse paariks päevaks treenima, kus ta suhtles ka meediaga ja kommenteeris muuhulgas ka Ragnar Klavani viimase aja eemalolekut.

Liverpool võitis kolmapäeval Meistrite liigas Portot 5:0 ning sakslane otsustas mängijad paariks päevaks soojemasse kliimasse jätta. Puhkusest on asi aga kaugel, sest Klopi sõnul ollakse seal, et eelkõige proovida erinevaid formatsioone. "Seda on palju mõnusam teha päikese käes ja lühikestes pükstes!" viskas peatreener nalja.

Viimastes mängudes pole Eesti koondise kaptenit olnud isegi pingil, kuid Klopi sõnul on see lihtsalt halbade asjade kokkulangevus. "Klavanil ei ole olnud õnne, sest kõigepealt jäi ta haigeks, siis sai kergelt vigastada ja see juhtus just hetkel, mil Virgil van Dijk meiega liitus. Aga ta on endiselt fantastiline mängija," kiitis treener eestlast.