Manchester Unitedi ja Liverpooli 1:1 viigi järel arvasid mõlema meeskonna peatreenerid, Jose Mourinho ja Jürgen Klopp, et just nende tiim mängis paremini ning oleks pidanud matši võitma.

"Meie esitus oli positiivne. Me olime platsil parem meeskond, mängisime paremat jalgpalli parema mänguplaani järgi. Mida oskan öelda - meil oli koosseisuga palju probleeme, aga poisid olid tublid. Lõime värava penaltist, aga arvan, et meil oli veel mitu head võimalust, kus oleksime võinud natuke kliinilisemad olla," sõnas Klopp.

Sakslasest peatreener rõhutas seda, et United mängis kohtumise lõpus palju kõrgeid palle. "Ja muidugi viimased 20 minutit - United mängis ainult pikki palle! Me oleksime väärinud kolme punkti, aga võtame paraku kaasa ühe. See on okei."

Mourinho vaatas aga Kloppiga võrreldes justkui hoopis teist mängu, vihjates, et just United oleks pidanud tegelikult mängu võitma, sest omas rohkem võimalusi.

"Tulemus ei ole see, mida me oleksime tahtnud, see ei ole tulemus, mille nimel me võitlesime, kuid see on tulemus, mida peame aktsepteerima. Esimesel poolajal olid meil võimalused, kuid neil värav, teist poolaega me domineerisime, kuid nad kaitsesid hästi ning lootsid vasturünnakutele," rääkis Mourinho.

"Läksime teisel poolajal sirgjoonelisema mängujoonise peale, sest Liverpool kaitses väga paljude mängijatega. Lõpuks jõudsime viigiväravani ning arvan, et kui mäng oleks veel mõne minuti kestnud, oleksime suutnud ka võita, sest nad olid tõesti suure surve all ning meie olime nii mentaalselt kui emotsionaalselt väga tugevad."