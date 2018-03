Klopp enne Manchester Unitediga mängu: oleme valmis ka bussi parkima

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp ütles laupäeval peetava Manchester Unitediga matši eel, et ka tema meeskond on valmis vajadusel väga kaitsvalt mängima ehk "bussi parkima".

Kuna hooaja alguses, kui Anfieldil jäi Liverpooli ja ManUtdi kohtumine 0:0 viiki, süüdistati Unitedit ja nende peatreenerit Jose Mourinhot bussi parkimises, ei pääsenud ka Klopp pressikonverentsil sellest teemast mööda. Sakslane vastas diplomaatiliselt, et jalgpall seisneb võitmises ning selle saavutamiseks on erinevaid võimalusi.

"Mul ei ole kaitsest lähtuva mängu vastu midagi. Kui United hakkab Old Traffordil maruliselt ründama, siis ma loodan, et kõik meie mängijad osalevad kaitsetöös. Kui keegi ütleb selle peale, et me pargime bussi, siis me pargimegi bussi. Mul pole sellega mingeid probleeme," kommenteeris Klopp ja lisas: "Mõistagi tahame 90 minuti jooksul mängida oma jalgpalli. Arvatavasti peame endast andma 100%, et edu saavutada."

Liverpoolil on homme puudu vaid vigastatud Nathaniel Clyne. Nii Andy Robertson, Jordan Henderson kui Georginio Wijnaldum on paranenud ning rivis tagasi. Manchester United on kinnitanud, et keskkaitsja Eric Bailly on põlvevigastusest täielikult paranenud. Tagasi on ka Marouane Fellaini, kuid Anthony Martial jääb taas eemale.

Suurte rivaalide laupäevane lahing on väga oluline, sest üheksa vooru enne hooaja lõppu lahutab teisel kohal asuvat Unitedit ja kolmandat positsiooni hoidvat Liverpooli vaid kaks punkti. Esineliku koha eest võitlevad Tottenham ja Chelsea jäävad omakorda Liverpoolist maha vastavalt kahe ja seitsme silmaga. Tiitlivõidu on juba sisuliselt kindlustanud Manchester City, kelle edu Unitedi ees on 16 punkti.