Klopp enne kohtumist ManCity'ga: Klavan on fantastilises vormis, van Dijki koht algkoosseisus ei ole kindel

FC Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp rääkis reedesel pressikonverentsil ka meeskonna keskkaitsjatest ning tõdes, et pühapäevases kohtumises Manchester City'ga on kõigil neljal keskkaitsjal lootust algkoosseisu pääseda.

Jaanuaris Liverpooliga liitunud läbi aegade kõige kallim kaitsja Virgil van Dijk tegi karikasarjas küll meeskonna eest imelise debüüdi, kui Klopi sõnul ei taga see talle koheselt midagi, kuna õppida on tal endiselt palju.

Klopp kiitis pressikonverentsil meeskonna senist kolme keskkaitsjat Joel Matipi, Dejan Lovrenit ja Ragnar Klavanit, kes kõik on andnud suure panuse, et Liverpool ei ole pidanud 17 kohtumist kaotusekibedust tundma. Klopi sõnul on neil kõigil võimalus püüda kohta algkoosseisus.

“See on endiselt võimalik (et Lovren ja Matip alustavad) ning Ragnar Klavan on praegu fantastilises vormis,“ sõnas Klopp. “See ei ole garanteeritud (et van Dijk alustab igat kohtumist algkoosseisus) ja selline asi ei peaks ka juhtuma. Isegi van Dijk ei peaks pidama hooaja jooksul 60 mängu. Sellist asja ei juhtu kunagi.“

Liverpooli ja Manchester City Premier League'i kohtumine peetakse pühapäeval esimese koduväljakul Eesti aja järgi kell 18.00.