Klopp: eelmine mäng tuleb ära unustada

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp avaldas lootust, et meeskond on pettumuse valmistanud viigimängu West Bromwichiga unustanud ja suudab pühapäeval Bournemouthiga mängus võitude teele naasta.

Premier League`is viiendal kohal asuv Liverpool püsib kaotuseta kaheksa liigamängu järjest, kuid kahes viimases kohtumises on koduväljakul lepitud viigiga (Everton 1:1, West Bromwich 0:0).

"Üheksa päeva tagasi me lendasime, kuid nüüd ma loen teie silmist, et me oleme ilmselt probleemide ees. Selles maailmas muutub kõik nii kiiresti," sõnas Klopp tänasel pressikonverentsil. "Ma ei tunne, et me peaks ühe kehva mängu pärast mures olema. Me pole ammu nii mänginud."

Sakslane lisas, et ta jätkab algkoosseisus mängijate rotatsiooni, et jalgpallurid tiheda jõuluperioodi eel tippvormis püsiks. "Enamus mehi mängivad niigi kaks kohtumist nädalas. Püüan lihtsalt vältida olukorda, kus nad peaks nädala jooksul pidama kolm mängu."

Kuigi Bournemouth on väljalangemistsoonist vaid kahe punkti kaugusel, peab Klopp Lõuna-Inglismaa klubi ohtlikuks vastaseks. Eriti oma koduväljakul.

"Vaatasin nende kolmapäevast mängu Manchester Unitedi vastu (kaotasid 0:1 - toim.). See oli igati korralik esitus, väga selge struktuur 4-4-2, hea kaitsemäng ja korralik jalgpall," iseloomustas Klopp Bournemouthi. "Nad on paljudes mängudes auga välja teenitud punktidest ilma jäänud. Meil läheb kindlasti raskeks."

Premier League`i tabeliseis: 1. Manchester City 49 punkti, 3. Manchester Utd 38, 3. Chelsea 35, 4. Tottenham 31, 5. Liverpool 31, 6. Burnley 31, 7. Arsenal 30.

Nädalavahetuse mängud:

Laupäeval:

Leicester City - Crystal Palace

Arsenal - Newcastle

Brighton - Burnley

Chelsea - Southampton

Stoke City - West Ham

Watford - Huddersfield

Manchester City - Tottenham

Pühapäeval:

West Bromwich - Manchester Utd

Bournemouth - Liverpool (algus 18.30)