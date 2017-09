Klopp avaldas Oxlade-Chamberlaini kesise mänguvormi põhjuse

Liverpooli jalgpalliklubi peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on Arsenalist 35 miljoni naelsterlingi eest ostetud Alex Oxlade-Chamberlaini viletsa mänguvormi põhjuseks probleemid säärelihasega.

Oxlade-Chamberlain näitas kahvatut vormi nii häbistavas 0:5 allajäämises Manchester City vastu, viigimängudes Sevilla ja Burnley `ga ning hiljutises karikamängu kaotuses Leicesterile. Viimase kohtumise eest andsid ajalehed seejuures inglasest poolkaitsjale Liverpooli mängijatest kõige kehvema hinde.

Klopp, kes taandab Oxlade-Chamberlaini homses liigamängus Leicesteriga ilmselt tagasi varumeheks, usub, et kui inglane saab kergest vigastusest võitu, näitab ta hoopis teisel tasemel esitusi.

"Tal on säärelihasega probleem. See pole vigastus, kuid me peame õppima sellega toime saama. Ta ei ole näidanud parimat mängu, kuid ma olen tuleviku osas väga optimistlik," teatas Klopp.

Premier League`is kaheksandal kohal asuv Liverpool kohtub Leicesteriga teistkordselt sel nädalal homme õhtul King Power staadionil algusega kell 19.30.