Klopp avaldas huvitava põhjuse, mis võib Liverpoolile Meistrite liigas eelise anda

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp oli pärast Meistrite liiga play-offi paaride loosimist õnnelik, et nende avamäng FC Portoga toimub võõrsil.

"See on hea, et avamäng on Portos, sest veebruaris on seal märksa parem kliima kui Inglismaal. Märtsis on loodetavasti ka Anfieldil paremad tingimused," märkis Klopp Briti meediale. Sakslane andis sellega mõista, et tehniliselt osavatel Liverpooli ründajatel on korralikul väljakul märksa parem oma oskusi näidata.

Porto ja Liverpooli avamäng peetakse 14. veebruaril, kordusmatš 6. märtsil.

Liverpoolil õnnestus loosiga Euroopa tõelisi gigante - Madridi Reali, Müncheni Bayernit ja Torino Juventust - vältida, kuid Klopp peab ka Portugali meeskonda väga ohtlikuks vastaseks.

"Porto on tugev meeskond, Portugali liiga liider, nad on alati heal tasemel. Ka tänavu on nad meeskond, kelle vastu on raske mängida. Nad murdsid läbi raskest alagrupist ning edestasid tugevat Saksamaa klubi Leipzigit. Sellest tuleb tõeliselt põnev vastasseis," lisas Klopp.

Kui Liverpool saavutas oma alagrupis esikoha, siis Porto oli Besiktase järel ning Leipzigi ja Monaco ees teine.