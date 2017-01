Ragnar Klavanil on Liverpooli jalgpalliklubis saabunud aeg, kus ta hiljutiste eksimuste tõttu taas pingile võib kukkuda. Eestlase kohta on üle võtmas vigastusest paranenud kamerunlane Joel Matip, kuid peatreener Jürgen Kloppi sõnul ei maksa siiski loota, et Liverpooli kaitse nüüd kaljukindlaks muutub.

"Loomulikult on hea, et ta on tagasi, sest ta on tõesti hea mängija, aga ta oli kuus nädalat vigastatud. Teised mängijad pidid pea kogu aeg mängima, see on pragusel hetkel suurem probleem - mitte, et Joel ei võiks kogu aeg mängida," rääkis Klopp.

"Aga ma mõistan jalgpalli teisiti - viimane süü võib vahel olla väravavahil, vahel kaitsjal, vahel kellelgi teisel, aga enamasti on asjasse segatud seitse-kaheksa mängijat. Kõik vastutavad kõige eest ning kui sa mõne valesöödu tegemata jätad, siis ei saa su tiimikaaslane teha seda viimast viga. On selge, mida me valesti oleme teinud ja kus me saame tõesti paremad olla."

Liverpool on võistlustules juba täna, kui kell 22 kohtutakse liigakarika poolfinaali korduskohtumises Southamptoniga. Avamäng võõrsil kaotati 0:1.