Liverpooli jalgpalliklubi peatreenerit Jürgen Kloppi on pärast eilset 2:2 viigimängu Sunderlandi vastu kritiseeritud otsuse eest teha vana-aastaõhtu mänguga võrreldes vaid üks vahetus.

Portaal This is Anfield tõi välja, et 13 Premier League'i meeskonnast, kes pidid mängima nii 31. detsembril kui ka 2. jaanuaril, oli Liverpool ainus, kes piirdus ühe vahetusega. Sunderland tegi koosseisus neli muudatust, seitsmenda järjestikuse võidu (2:0 West Hami üle) võtnud Manchester United viis ja Southampton suisa kuus.

BBC saate "Match of the Day" kommentaator Martin Keown ütles tabavalt: "Klopp nägi isegi väsinud välja."

"Ütlesin mängijatele, et kui keegi ei taha mängida, siis öelgu mulle, ma ei tee sellest enam kunagi juttu ega ütle kellelegi, aga keegi ei tulnud minu juurde. See oli hea asi," ütles Klopp. "Otsustasime rütmi hoida, seepärast ka selline algkoosseis."

Ainus vahetus, mille Klopp võrreldes raske Manchester City mänguga tegi, oli ründaja Daniel Sturridge'i alustamine vigastatud poolkaitsja Jordan Hendersoni asemel.

"Võime Premier League'i nende tobeda graafiku pärast kiruda palju tahame, aga peatreeneri töö on olukorrast välja tulla ning Kloppi otsus mitte teha rohkem vahetusi oli äärmiselt riskantne ja läks meile kalliks maksma," kirjutas This is Anfield.

Liverpooli mängugraafik viimase nädala aja jooksul on olnud meeletu, samuti ka meeskonnana läbitud kilomeetrid. BBC toob välja, et Liverpooli pallurid jooksid eile kokku 118,63 km, Sunderland 115,89 km. Vana-aastaõhtul kogunes Liverpoolile 116,87 km, 27. detsembril, kui võideti 4:1 Stoke Cityt, jooksid Ragnar Klavan ja ta kaaslased 118,94 km.