Klopp andis Liverpooli homse mängu algkoosseisu kohta kolm vihjet

Keskel Emre Can

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp andis homme Premier League`is toimuva Stoke Cityga mängu eel algkoosseisu kohta kolm vihjet.

Esitaks teatas sakslane, et ründajad Sadio Mane ja Roberto Firmino peaks uuesti algkoosseisu kuuluma. Eelmises mängus Chelsea`ga, mis lõppes 1:1, jäid mehed üllatuslikult algrivistusest välja.

"Tõenäoliselt nad alustavad, aga mitte vaid nemad. Teeme koosseisus vahetusi, sest hooaeg on sellises järgus, kus on vaja erinevaid mängijad kasutada," sõnas Klopp.

Teise vihje andis Klopp keskkaitsja Dejan Lovreni kohta, keda vaevab endiselt seljavigastus. "Lovren on naasmisele lähedal, pisut paistetust veel on," rääkis juhendaja. Horvaadi eemalejäämine võib tähendada, et Ragnar Klavan pääseb seitsmes mäng järjest algkoosseisu.



Kolmandana puudutas treener poolkaitsjat Emre Cani, kes on taas mänguvalmis. "Can on kindlasti rivis tagasi," kinnitas Klopp.

Stoke City võtab neljast viimasest mängust kolm võitnud Liverpooli vastu kolmapäeva õhtul kell 22.00 (Eesti aeg).