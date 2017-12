Klopp: 89 minutit mängisime suurepäraselt, 5 minutit kohutavalt

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp oli pettunud, et meeskond pidi nii hea mängu järel piirduma Arsenali vastu kõigest 3:3 viigiga.

Avapoolaega selgelt domineerinud ja teise mängupoole alguses juba 2:0 juhtima pääsenud Liverpoolile said Londonis saatuslikus kuus ja pool minutit, mil kodumeeskond lõi kolm väravat.

"Lasta viie minutiga lüüa kolm väravat, see on selgelt probleem. Kõigi olukordade puhul olid individuaalsed vead," kommenteeris Klopp pressikonverentsil. "Ülejäänud aja olime paremad ja väärisime punkte. Mängisime 94 minutit ja sellest 89 oli meie esitus täpselt selline nagu soovisime. Ülejäänud viis minutit olid muidugi määrava tähtsusega ja seda on raske selgitada."

Prohmaka teinud väravavaht Simon Mignolet kohta, kes lasi sisse Xhaka kauglöögi, ütles sakslane: "Simon tõrjub taolisi lööke 99,9%-liselt, kuid mitte täna."

Ühtlasi esitas Klopp vabandused Arsenali fännidele, kelle ette ta läks Roberto Firmino 3:3 viigiväravat tähistama. "Ma käitun vahel pisut veidralt. Viskasin pudeli maha ja juubeldasin. Midagi hullu ei juhtunud, kuid see polnud siiski hea," raputas sakslane endale tuhka pähe.

Arsenali peatreener Arsene Wenger nimetas oma mängijate avapoolaega "õudusunenäoks" ja tänas õnne, et seis jäi vaheajaks kõigest 0:1. Teise mängupoole suure tagasituleku üle oli prantslane mõistagi rõõmus.