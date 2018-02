Klavanita mänginud Liverpool sai liigas tähtsa võidu

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool FC sai Premier Leagues tähtsa 2:0 võidu Southamptoni üle. Väravad lõid Roberto Firminho ja Mohamed Salah.

Southampton paikneb liigatabelis küll alles 16. kohal, kuid Premier League'i tagumine pool on tänavu ülitihe - meeskonda lahutab 10. kohast vaid neli punkti ning eelviimasest reast vaid kaks silma.

Külaskäik Southamptonisse on paljude Liverpooli meeste jaoks kahtlemata eriline - Klavani tiimikaaslastest on päris mitmed Liverpooliga liitunud just Southamptoni ridadest. Viimaseks näiteks on 84 miljoni euro eest ostetud keskkaitsja Virgil van Dijk, ent Southamptonist on tulnud ka Dejan Lovren, Nathaniel Clyne, Adam Lallana ja Sadio Mane.

Viimases neljas matšis haigestumise ja pisivigastuse tõttu pealtvaatajaks jäänud 32-aastane eestlane on meeskonna peatreeneri Jürgen Kloppi kinnitusel viimased treeningud kaasa teinud, kuid siiski Klavanit pole tänaseks mänguks isegi pingile lubatud. Keskkaitses alustavad Virgil van Dijk ja Joel Matip.

📋 Team news time 🔴



Our starting XI for today's game...https://t.co/80Yt0k5Nio pic.twitter.com/iREieRPCtQ — Liverpool FC (@LFC) February 11, 2018

Liverpoolile oleks tabeliseisu mõttes võidupunkte kindlasti vaja - heitlus esinelikukohtade eest on võtmas teravamaid tuure ning 26 mängust 51 silma kogunud ja sellega neljandal kohal asuvale meeskonnale astub kandadele vaid punkti kaugusel asuv Chelsea. Eile Arsenali 1:0 võitnud Tottenham tõusis sellega vähemalt tänaseni Liverpoolist ühe punktiga mööda, Manchester United on teisel kohal Liverpoolist viis silma eespool.

Kohtumine Southamptoni ja Liverpooli vahel algab Eesti aja järgi täna kell 18.30.