Liverpoolile tõi võidu keskkaitses mänginud Lucas Leiva, kes lõi matši ainsa värava 18. minutil nurgalöögi järel peaga.

Kodumeeskond oli viigiväravale väga lähedal 74. minutil, kui Jake Jervise löök tabas posti. Lõpuminutitel teenis Liverpool penalti, ent belglane Divock Origi ei suutnud Plymouthi väravavahti üle mängida.

Klavan oli täna üles astund varumehena ega pääsenud väljakule. Põhimeestest mängisid täna Liverpoolil vaid Philippe Coutinho, Divock Origi ja Daniel Sturridge.

Selle paari avamäng Anfieldil oli lõppenud väravateta viigiga.

Tänased koosseisud:

Plymouth: McCormick, Threlkeld, Songo'o, Bradley, Purrington, Fox, Carey, Donaldson, Jervis, Slew, Garita.

Varumehed: Sawyer, Bulvitis, Rooney, Dorel, Tanner, Fletcher, Rose.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno, Stewart, Ejaria, Coutinho, Woodburn, Origi, Sturridge.

Varumehed: Mignolet, Klavan, Williams, Ojo, Randall, Wilson, Alves.

Hetkel on käsil veel kaks FA Cupi mängu: Newcastle juhib Birmingham City vastu 2:0, Southamptoni ja Norwichi matšis on seis jätkuvalt 0:0.

Confirmed #LFC starting line-up to face @Only1Argyle this evening #PLYLIV pic.twitter.com/PekVeIA42U

How the lads line up this evening - surprise recall for Raz #pafc #ARGLIV @EmiratesFACup pic.twitter.com/CbeFYoeBeD— Plymouth Argyle FC (@Only1Argyle) January 18, 2017