Klavanit ootab laupäeval tõetund

Juba mängu esimese veerandtunniga oli selge, et keskkaitsja Dejan Lovrenil on halb päev. Kaks väravat, mis Tottenham oli selleks ajaks löönud, sai suuremal või vähemal määral Lovrenile süüks panna. Seejärel otsustas Klopp teha sammu, millest häbistavamat on keskkaitsjal raske ette kujutada: pärast pooletunnist mängu vahetas ta 28-aastase horvaadi pingile. Lovreni koha võttis seni paremkaitsjana tegutsenud Joe Gomez.