Klavanist huvituv klubi langes Meistrite liigas konkurentsist

Fenerbahce tegi eile kodus Lissaboni Benficaga 1:1 viigi, kuid kuna avamäng võõrsil kaotati 0:1, langeti konkurentsist välja.

Türgi väljaanne Turkish Football kirjutas eile, et Fenerbache klubi spordidirektor Damien Comolli on asunud läbirääkimistesse Liverpooliga, et arutada Klavani ostmist. Väljaandele lähedal olevate allikate teatel on läbirääkimised jõudnud juba järgmisesse faasi ning üleminek on väga lähedal.

Liverpool Echo teatel on Klavan nõus lahkuma, kuna ta soovib saada rohkem mänguaega. Klavanil on hetkel Liverpooliga lepingut järel veel üks aasta ja soovi korral on võimalik seda veel aasta võrra pikendada.

Meistrite liiga play-offi ringis mängivad alagrupipääsu eest sellised paarid:

Belgradi Red Star (Serbia) - Red Bull Salzburg (Austria)

Borissovi BATE (Valgevene) - PSV Eindhoven (Holland)

Young Boys (Šveits) - Zagrebi Dinamo (Horvaatia)

MOL Vidi (Ungari) - Ateena AEK (Kreeka)

Lissaboni Benfica (Portugal) - Ateena PAOK (Kreeka)

Amsterdami Ajax (Holland) - Kiievi Dünamo (Ukraina)