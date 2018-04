Klavani võimalus? Liverpooli keskkaitsja Joel Matip hooaja lõpuni vigastusega audis

Kameruni koondise ja Liverpooli keskkaitsja Joel Matip sai viimasest liigamängust Crystal Palaciga reielihasevigastuse, mis hoiab ta palliplatsilt eemale hooaja lõpuni.

Matip mängis laupäeval kohtumise lõpuni, mistõttu ei osanud keegi kahtlustadagi, et mees mingi trauma oleks saanud. Tänaseks on tehtud aga vastavad uuringud ning tehtud järeldus, et sel hooajal teda enam mänguvormi ei saada.

See peaks avama võimaluse vähemalt pingile pääseda Ragnar Klavanile, kes viimati pääses kümneks minutiks platsile Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Porto vastu. Viimase etteaste enne seda tegi ta alles 14. jaanuaril Manchester City vastu, kui ta vahetati sisse alles 94. minutil.

"Joel Matip vajab ilmselt reie tagalihasele operatsiooni," seisab Liverpool pressiteates. "Lõikus lõpetab ilmselt 26-aastase palluri hooaja."

Täpsemalt kuuleb Matipi vigastuse kohta peatreener Jürgen Kloppi pressikonverentsil. Liverpool võõrustab homme Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Manchester Cityt.