Klavani tiimikaaslane tahab Madridi Reali, aga ainult siis, kui saab Ronaldoga võrdse palganumbri

Liverpoolis ühe hooajaga eredalt särama löönud ründaja Mohamed Salah soovib kiirelt edasi liikuda Madridi Reali, vahendab Hispaania väljaanne Don Balon.

Salah tõusis Reali huviorbiiti, kuna hispaanlased otsivad asendust lahkuvale Gareth Bale´ile. Egiptlane on Liverpooli eest Inglise liigas tänavu löönud 31 mängus 29 väravat ja sobiks asendajaks imehästi.

Don Baloni väitel on Salah agentide kaudu Realiga juba suhelnud ja oma tingimused klubile esitanud. Üks peamistest tingimustest olevat see, et Salah saaks samasuguse palganumbri, nagu on Cristiano Ronaldol. Kas see kõik tõele ka vastab, on küsimus omaette.

Liverpool soetas 25-aastase Salah´ mullu suvel AS Romast 42 miljoni euro eest.